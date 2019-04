Vida Urbana Intervenções buscam reduzir velocidade na Ricardo Paranhos, em Goiânia Alameda com limite de 40 km/h teve flagrante de carro a 118 km/h. SMT anuncia implantação de lombofaixas, semáforo e até alteração na geometria da via

Em uma via na qual a velocidade permitida é 40 km/h, uma BMW foi flagrada a 118 km/h durante a tarde do último dia 12 de abril. O fato foi registrado por radar móvel da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) na Alameda Ricardo Paranhos, via do Setor Marista, em Goiânia, bastante utilizada por praticantes de atividades físicas por conta das pista...