Cidades Intervenção do Estado em eleições da UEG revolta professores Conselho Superior Universitário se posiciona contra decreto estadual que reduz poder do colegiado em decisão sobre pleito

No dia em que o Conselho Universitário da Universidade Estadual de Goiás (UEG) decidiria sobre a data das novas eleições para reitor, um decreto assinado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) inviabilizando o poder de decisão. O documento de número 9.767 desta sexta-feira (18) afirma que a data será determinada p...