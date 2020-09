Cidades 'Interrupções estão previstas caso ocorra algum evento grave', diz pesquisadora a serviço da OMS Professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, Cristiana Toscano, diz que suspensão de testes de fórmula da Oxford não significa necessariamente um atraso

Em meio a uma corrida mundial para desenvolver uma vacina que proteja as pessoas contra o coronavírus (Sars-CoV-2), a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que estão desenvolvendo um imunizante que é a grande aposta do governo federal anunciaram nesta terça-feira (8) que os testes, que estão em fase final, foram paralisados. A professora do Instituto...