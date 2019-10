Cidades Internet turbina eleição para conselhos tutelares em Goiânia Candidatos a conselheiros tutelares investem nas redes sociais para conquistar votos e regras do pleito se adaptam. Relação com religião e política partidária é predominante

A eleição que deve escolher 1,3 mil conselheiros tutelares em todo o Estado no próximo domingo (6), das 8 horas até as 17 horas, teve de incluir novas regras de campanha com a presença dos candidatos nas redes sociais. Em Goiânia, cidade com a maior quantidade de conselhos, são permitidos o uso de perfis pessoais, arrecadar dinheiro por meio de “vaquinhas online” e até p...