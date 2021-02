Cidades Internados em Goiânia, prefeito de Caldas Novas, filha e esposa estão estáveis Família foi diagnosticada com Covid-19. Eles seguem internados no Hospital Órion.

O prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra, a filha Lara Marra e a primeira-dama Márcia Marra, estão internados com Covid-19 no Hospital Órion, em Goiânia. A Assessoria de Comunicação da prefeitura informou, por meio de nota, que o estado de saúde dos três é estável. No entanto, Kleber, de 53 anos, está com inflamação nos pulmões e sendo medicado para melhor...