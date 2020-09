Cidades Internado, vereador de Caldas Novas tem 50% dos pulmões comprometidos devido à Covid-19 O político está internado em isolamento no Hospital Nossa Senhora Aparecida do município

O vereador e vice Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Marinho Câmara (PDT), está com 50% dos pulmões comprometidos em decorrência da Covid-19. O político está internado em isolamento no Hospital Nossa Senhora Aparecida do município. 🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dú...