Cidades Internado, João de Deus deve realizar novos exames nesta segunda-feira (30) De acordo com advogado, o médium deverá ser examinado por um cardiologista. Na última sexta-feira (27), ele foi internado após relatar dores no peito

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, de 77 anos, deve ser submetido a novos exames de saúde nesta segunda-feira (30). De acordo com o advogado de defesa Anderson Van Gualberto de Mendonça, está prevista uma avaliação com cardiologista. A informação foi confirmada pelo Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), que informou, no boletim m...