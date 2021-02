Cidades Internado há quatro meses, paciente do Hugo toma banho de sol e ganha café da manhã especial Juvenilson da Costa Pereira, de 22 anos foi vítima de um acidente de moto e teve lesões na coluna e no fêmur

A manhã desta quarta-feira (24) foi diferente para Juvenilson da Costa Pereira de 22 anos. O jovem que há quatro meses está internado no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz (Hugo) por alguns minutos tomou um banho de sol e ganhou um café da manhã com sanduíche e refrigerante diferente do que é oferecido aos pacientes e seus acompanhantes. É a segunda v...