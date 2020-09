Cidades Internações por Covid-19 tiveram um pico em Goiás 13 dias após feriado prolongado Número de hospitalizados em UTIs para coronavírus chegou a patamar que não havia desde agosto. Para Saúde, ainda não é clara a relação com dias de folga

Goiás registrou um pico de internações em leitos críticos de coronavírus 13 dias depois do feriado de 7 de setembro. O número de pessoas hospitalizadas em vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de perfil Covid-19 na rede estadual de saúde chegou a 269 no dia 20 de setembro. A última vez que a quantidade de internados ultrapassou este limite foi em 17 de agosto, c...