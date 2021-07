Cidades Internações na faixa dos 60 despencam com vacina contra Covid-19 em Goiás Ocupação de leitos de pacientes entre 60 e 69 anos caiu mais da metade, de 22% para 10% em Goiás. Redução é efeito da imunização, que já havia impactado grupos mais velhos

A ocupação de leitos para o tratamento da Covid-19 por pessoas com idade entre 60 e 69 caiu pela metade desde o início do ano em Goiás. Em janeiro, o grupo representava 22,9% dos internados. No mês passado, a proporção caiu para 10,9%. “Isso é o sinal mais claro do efeito positivo da vacinação”, aponta Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria d...