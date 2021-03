Cidades Internações de pacientes graves com Covid-19 saltam 26% em uma semana em Goiânia Total de pacientes com coronavírus em UTI foi de 185 no dia 25 de fevereiro para 221 no dia 3 de março, considerando a rede municipal da capital

A rede municipal de Saúde de Goiânia nunca esteve com tantos pacientes graves internados com coronavírus. No último sábado (6), o total de hospitalizados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) chegou a 234. O máximo de internados nessa condição na primeira onda da pandemia foi 168, em agosto do ano passado. Na semana entre 25 de fevereiro e 3 março de 2021, a...