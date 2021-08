Cidades Internação por Covid-19 na faixa dos 50 anos é a menor em 10 meses em Goiás Especialista afirma que avanço da vacinação contra a doença em quem tem de 50 a 59 anos está relacionado à queda proporcional de hospitalizações nesta faixa etária

A proporção de pessoas com idade entre 50 e 59 anos internadas por complicações decorrentes da Covid-19 em Goiás caiu no mês de julho. Em junho, eles representavam 28,2% do total de pessoas hospitalizadas e em julho, apenas 18%, menor taxa registrada em 2021 até o momento. A redução coincide com o avanço da imunização do grupo no Estado. A última vez que a proporção de inte...