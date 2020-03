O Hospital do Servidor Público, que fica no Parque Acalanto, região Sudoeste de Goiânia, vai ser equipado com 40 leitos isolados e exclusivos para pacientes infectados com o novo coronavírus (Covid-19) e em estado de saúde mais crítico. A unidade, que ainda não havia sido inaugurada e teve as obras retomadas no meio de 2019, será usada como retaguarda no combate ao vírus em Goiás.

Segundo o titular da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), o médico Ismael Alexandrino, os leitos serão equipados com itens necessários em casos mais agudos da infecção, como ventiladores mecânicos, camas hospitalares automáticas, bombas de infusão contínua e monitores multiparâmetro.

Parte das camas foram adquiridas de hospitais que ainda não começaram a funcionar e os respiradores foram comprados de forma urgente, sem precisar de licitação, segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM). A data exata para a chegada dos equipamentos e funcionamento dos leitos ainda não foi divulgada.

O Hospital do Servidor realizava apenas atendimentos ambulatoriais de pacientes vinculados ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo). Esses pacientes terão que procurar outras unidades do Ipasgo para seus atendimentos a partir da próxima semana. A capacidade da unidade é de 222 leitos, sendo 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Eles serão equipados e ocupados com pacientes infectados conforme a demanda.

A escolha do Hospital do Servidor como retaguarda no combate ao coronavírus já mudou o seu cenário. Na tarde desta quinta-feira (12), durante coletiva de imprensa em que foram anunciados três casos confirmados do vírus em Goiás, um guindaste ajustava quatro estruturas modulares, semelhantes a contêineres.

Elas vão servir como triagem dos pacientes que chegam na unidade. A ideia, segundo o governador Ronaldo Caiado, é que ninguém entre no interior do hospital sem necessidade, evitando a proliferação do vírus. Visitas a pessoas internadas serão proibidas.

Nova etapa

Com os três casos de corona confirmados, Goiás passa a executar o nível 1 de resposta, que são medidas de segurança previstas para o Estado quando ter entre 1 e 100 casos confirmados.

Essas medidas estão previstas em um documento intitulado Plano Estadual de Contingência, criado por uma comissão técnica da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) e publicado no mês passado.

Segundo esse documento, Goiás deve ter, a partir de agora, 110 leitos de UTI isolados e exclusivos para pacientes infectados, espalhados em 11 hospitais em todas as regiões do Estado. Além disso, são previstos 10 leitos com enfermaria isolada no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Aparecida de Goiânia, em Santa Helena de Goiás e em Anápolis.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Fluvia Amorim, que ajudou a elaborar o plano de contingência, explica que esses 40 novos leitos vão ser além desses previstos no plano. “O Hospital do Servidor vai concentrar grande maioria dos casos, quando o HDT não conseguir mais.”

Além disso, ela garante que o isolamento e uso exclusivo dessas UTIs serão feitas gradualmente conforme sejam identificados pacientes com o novo coronavírus na região do hospital.

Exame garantido

Goiânia possui 94 unidades de saúde preparadas para fazer coleta do exame de pacientes com suspeita de ter o novo coronavírus. O resultado sai em 72 horas, segundo a secretária municipal de Saúde, a médica Fátima Mrue. Segundo ela, há insumos para realizar o exame nos próximos cinco meses, mas novos itens serão comprados.

O paciente que está apenas com os sintomas de gripe leve como tosse e febre, não deve procurar o médico e deve apenas ficar sem sair de casa. No entanto, se além desses dois sintomas, passar a sentir falta de ar, deve procurar um médico.

Atendem 24 horas, as unidades: UPA Novo Mundo, Cais Amendoeiras, Cais Vila Nova, Cais Campinas, CIAMS Urias Magalhães, Cais Finsocial, UPA Noroeste, Cais Bairro Goiá, UPA Itaipu e CIAMS Novo Horizonte.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Fluvia Amorim, sugere que o paciente instale o aplicativo Coronavírus Covid-19 do Ministério da Saúde. Ele indica se a pessoa deve ir ao médico ou não dependendo dos sintomas. Ter feito uma viagem internacional ou ter tido contato com alguém infectado torna o caso suspeito.