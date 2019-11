Cidades Interligação de adutoras pode deixar quase 140 bairros de Goiânia e Aparecida sem água Saneago informou que o serviço deve ser normalizado durante a madrugada de segunda-feira (25)

A interligação de duas adutoras de grande porte no Jardim Europa pode deixar quase 140 bairros de Goiânia e Aparecida, na região Metropolitana da capital, sem água entre a noite deste sábado (23) e domingo (24). De acordo com a companhia, os registros serão fechados a partir das 23h de sábado até a sua conclusão, prevista para as 17h30 de domingo. A Saneago inform...