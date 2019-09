Cidades Interdições na Avenida Jamel Cecílio e Marginal Botafogo começam neste sábado (14),em Goiânia Motoristas devem seguir seis opções de caminhos alternativos. Linhas de ônibus também passam por mudanças

As intervenções para as obras do complexo viário na Avenida Deputado Jamel Cecílio, e do prolongamento da Marginal Botafogo, em Goiânia, começam neste sábado (14). Como alternativa de desvio os motoristas terão seis opções de caminhos. A construção tem previsão de término em novembro do próximo ano, de acordo comSecretaria Munici...