Interdição preocupa comerciantes na Avenida Goiás, em Goiânia

Na próxima segunda-feira (8) começam as obras de implantação do BRT Norte-Sul na Avenida Goiás, no Centro de Goiânia e, conforme previsão da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), o trecho entre as avenidas Independência e a Paranaíba deve sofrer interdição por dois meses no sentido Praça Cívica. A medida preocupa comerciantes que afirmam não...