Vida Urbana Interdição do Materno-Infantil é suspensa pela Justiça após pedido do governo de Goiás A Procuradoria-Geral do Estado do Estado impetrou ação cautelar pedindo nulidade do termo que restringiu o atendimento na unidade de saúde

A interdição do Hospital Materno-Infantil (HMI) foi suspensa pela Justiça do Trabalho nesta sexta-feira (3), após a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO) impetrar ação cautelar que pedia a nulidade da decisão de fechar as portas da unidade de saúde. A partir de agora, o governo de Goiás tem 15 dias para cumprir todas as exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros. O docume...