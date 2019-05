Vida Urbana Interdição do Materno Infantil é medida "desproporcional", diz secretário de Saúde Em entrevista coletiva, Ismael Alexandrino classificou desocupação do hospital como "catástrofe" e afirmou que Estado irá recorrer à Justiça contra decisão da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás

Atualizada às 12h28 Determinadas pela Superintendência Regional do Trabalho (SRT) em Goiás na última terça-feira (30), a interdição total do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, e o cronograma de sua desocupação foram questionadas pelo secretário Ismael Alexandrino, da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), que ...