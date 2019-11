Cidades Interdição do cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 4, em Goiânia, deve começar nesta segunda-feira Bloqueio é para a nova etapa das obras da rede de drenagem e do corredor do BRT

O cruzamento da Avenida Goiás com a Rua 4, no Centro da Capital, terá o trânsito bloqueado, na manhã desta segunda-feira (4), para pedestres e veículos. O motivo da interdição é a nova etapa das obras da rede de drenagem e do corredor do BRT. A previsão é que o trabalho seja finalizado em 30 dias. Enquanto isso, o motorista terá como opção pegar o desvio pela esquer...