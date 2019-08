Cidades Instituto seleciona jovens goianos para bolsa de estudo no Ensino Médio Os alunos escolhidos terão acesso a curso de inglês, reforço no contraturno e mentoria com profissionais; inscrição é gratuita e processo seletivo começa na segunda-feira (12)

Se você é um estudante goiano da rede pública que cursa o nono ano do Ensino Fundamental, tem entre 12 e 15 anos, de baixa renda, com alta performance escolar e muita vontade de crescer na vida profissional, essa noticia é para você. Esses são os requisitos do Instituto Ser Tão Grande para concorrer a bolsas de estudo integral para o Ensino Médio em instituições de e...