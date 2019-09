Cidades Instituto oferece bolsa de R$ 100 mil a jovens pesquisadores As inscrições gratuitas serão abertas de 18 de novembro até 18 de dezembro e o resultado será divulgado em 24 de abril de 2020

O Instituto Serrapilheira, entidade privada sem fins lucrativos com sede no lRio de Janeiro, lançou nesta quarta-feira (18) chamada pública para jovens cientistas. Serão selecionados até 24 jovens pesquisadores, com uma bolsa de até R$ 100 mil para cada um, para projetos nas áreas de ciências naturais, da computação e matemática, ao longo de 12 meses. Após um ano...