Cidades Instituto Lixo Zero Brasil realiza a Semana da Compostagem online Evento começou nesta quarta-feira (26) e prossegue até o dia 2 de junho com o objetivo de apontar caminhos para reduzir o lixo gerado nas cidades

Começou nesta quarta-feira (26), em Goiânia a Semana da Compostagem, uma iniciativa do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) e do Coletivo Ideias Urbanas. A programação, que segue até o dia 2 de junho, quarta-feira da próxima semana, tem o objetivo de chamar a atenção de autoridades, estudiosos, empresários e sociedade civil para a gestão responsável de resíduos sólidos, d...