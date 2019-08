Cidades Instituto Gerir diz que vai recorrer de desqualificação como organização social em Goiás Medida foi tomada por meio de decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) na última sexta-feira (16)

Um decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) da última sexta-feira (16) desqualifica como organização social (OS), no âmbito de Goiás, o Instituto de Gestão em Saúde, o Gerir. A entidade foi a responsável pela administração do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e do Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin) até novembro do ano passado. Na época, o contrato foi ...