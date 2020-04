O câmpus de Rio Verde do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) entregou 200 frascos de 200 gramas de álcool em gel para o 2º Batalhão da Polícia Militar da cidade, ao Comando Independente de Policiamento Especializado (CPE), à Guarda Municipal e ao Corpo de Bombeiros.

Servidores e trabalhadores terceirizados do instituto também foram contemplados. Para o diretor-geral do Câmpus Rio Verde, professor Fabiano Guimarães, a entrega do álcool em gel aos policiais, bombeiros, agentes da guarda municipal e servidores é uma forma de colaborar com quem está na linha de frente de atividades que não podem parar.

“A instituição está cumprindo com o seu papel social de se fazer presente na sociedade em um momento tão delicado como o que estamos atravessando”, acrescentou.

O projeto de produção dos frascos faz parte das ações de extensão do Câmpus Rio Verde. "Nós acreditamos no papel que a ciência pode desempenhar em conjunto com a sociedade para minimizar os efeitos da pandemia. Por isso, contamos com a parceria das empresas e de toda a sociedade para a continuidade do projeto", avaliou a diretora de extensão, professora Haihani Silva Passos.

O álcool em gel é produzido por pesquisadores dos programas de pós-graduação em Tecnologia de Alimentos e em Agroquímica. As etiquetas foram uma doação da Gráfica Visão. Parte das embalagens foi doada pela empresa de refrigerantes e água mineral Rinco e, para o transporte dos frascos, a International Papel doou 200 caixas de papelão.

Foram utilizados três tipos de rótulos, cada um com um tamanho proporcional aos quatro tamanhos de embalagens utilizadas para armazenamento do produto.

A Usina Danusa também doou material com a entrega de 150 litros de álcool. Um quantitativo, que, somado aos mais de 200 litros doados pela prefeitura, é suficiente para continuar a produção do álcool em gel e álcool em líquido 70%