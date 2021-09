Cidades Instituto emite alerta de chuvas intensas para parte de Goiás até amanhã Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas, com perigo potencial, para parte de Goiás até as 12 horas de segunda-feira, 27. As regiões que compreendem o leste, norte, centro e noroeste goiano podem receber chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). No entanto, há baixo risco...