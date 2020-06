Cidades Instituto de Previdência municipal de Rio Verde suspende atendimento presencial Decisão vale até o dia 21 de junho e obedece a decreto publicado no sábado (6), que reitera situação de calamidade pública e de emergência em Saúde Pública no município, devido ao aumento de casos de coronavírus

Na manhã desta terça-feira (9), a prefeitura de Rio Verde informou que todos os atendimentos presenciais do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Rio Verde (Iparv) estão suspensos. A decisão vale até o dia 21 de junho e obedece a decreto publicado no sábado (6), que reitera situação de calamidade pública e de emergência em Saúde Pública no m...