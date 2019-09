Cidades Instituto de Identificação emite documentos para pessoas com deficiência, em Goiânia Carteira de identidade terá a especificação da condição de seu portador. Emissão de primeira via é gratuita

O Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás realizará, até a próxima quinta-feira (12), a emissão da carteira de identidade civil para pessoas com deficiência, com especificação da respectiva condição no documento nacional de identidade. A ação é promovida na 1ª edição do Programa de Identificação das Pessoas Vulneráveis – Direito, Cidadania e Inclusão Social, q...