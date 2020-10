Cidades Instituto alerta para tempestade em todas as regiões de Goiás até terça, 27 Chuva pode atingir os 100 mm por dia, acompanhada de ventos, granizo e queda de energia

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta laranja para todas as regiões de Goiás entre esta segunda e terça-feira (26 e 27). A sinalização se refere ao risco de tempestades severas. Segundo o Inmet as chuvas podem atingir até 100 mm por dia, com risco de corte de energia elétrica. Ainda entre as previsões, existe o risco de estragos em plantações, queda ...