Cidades Instabilidade no sistema do Ministério da Saúde atrapalha contagem de casos de Covid Problema na plataforma afeta o fornecimento de dados sobre a doença

A contagem de novos casos de Covid-19 no Brasil tem sido afetada por uma instabilidade no sistema de dados do Ministério da Saúde, responsável por receber e compilar os números fornecidos pelos estados. O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) reconhece o problema na plataforma e diz que tem acompanhado as medidas para a reestabilização. Nesta quinta-feir...