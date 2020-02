Cidades Instabilidade em sistema gera extensa fila no Detran-GO em Goiânia Inconstância coincidiu com o início dos emplacamentos de veículos com o novo modelo do Mercosul

Atualizada às 11h34. Uma extensa fila se forma desde as primeiras horas desta segunda-feira (3) no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), na Cidade Jardim, em Goiânia. Um dos usuários que estava no local contou que havia mais de 100 pessoas aguardando atendimento e o sistema estava todo parado para mudança devido o início dos emplacamentos com as placas...