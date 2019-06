Cidades Inspeção vê falta de segurança em centro de internação onde dois foram assassinados Falta de monitoramento por câmeras e servidores foi apontada como fator que colaborou para homicídios dentro da unidade

Uma vistoria convocada pelo judiciário encontrou problemas de estrutura no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia, no Conjunto Vera Cruz, região Oeste da capital. A unidade, que interna jovens e adolescentes já sentenciados, foi cenário do assassinato de dois internos em um intervalo de cinco dias. Segundo as autoridades que participaram da inspeção, h...