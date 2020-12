Cidades Inscrito no Bolsa Família pode contestar auxílio emergencial negado Pedidos devem ser feitos no site da Dataprev até o dia 29

Os beneficiários do Bolsa Família que tiveram o auxílio emergencial extensão de R$ 300 (R$ 600 para mães solteiras) cancelado, bloqueado ou negado podem, a partir de hoje (20), requererem o benefício. Até 29 de dezembro, a revisão do benefício deve ser pedida no site da Dataprev, estatal que processa os requerimentos do auxílio emergencial. O processo será i...