Vida Urbana Inscrições para o Sisu estão abertas a partir desta quinta (02) Podem concorrer às vagas para o segundo semestre deste ano estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação

Instituições públicas de educação superior podem aderir a partir desta quinta-feira (2) à edição do segundo semestre de 2019 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo para formalizar da adesão, que deve ser feita exclusivamente pela página eletrônica do Sisu Gestão se encerra às 23h59 do dia 10 de maio. O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação pelo qu...