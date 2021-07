Cidades Inscrições para o Programa Universitário do Bem terminam na sexta-feira (16) Para a maioria dos cursos, o benefício parcial pode chegar a R$ 650 e o integral a R$ 1.500

Termina na sexta-feira (16) o prazo para as inscrições no Programa Universitário do Bem (ProBem), promovido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Ao todo, cinco mil estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) serão contemplados com o benefício. Segundo o Governo de Goiás, estão sendo ofertadas quatro mil bo...