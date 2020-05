Cidades Inscrições para o Programa Bolsa Universitária estão abertas em Rio Verde O programa concede bolsas que podem variar de 20% até 80% do valor da mensalidade, não ultrapassando o valor máximo de R$ 650

As inscrições para o Programa Bolsa Universitária, em Rio Verde, estão abertas e vão até 10 de junho. O programa concede bolsas que podem variar de 20% até 80% do valor da mensalidade, não ultrapassando o valor máximo de R$ 650, previsto em lei, dependendo do valor do curso e após a avaliação sócia-econômica. Podem concorrer à bolsa os alunos matriculados na Uni...