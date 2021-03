Cidades Inscrições para o processo seletivo do Hospital de Jaraguá terminam nesta quinta São oferecidas 151 vagas para os níveis médio, técnico e superior com contratação imediata

Termina às 23h59 desta quinta-feira (4) o período de inscrições para os interessados em participar do processo seletivo do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja), a 150 km de Goiânia. São oferecidas 151 vagas para os níveis médio, técnico e superior com contratação imediata. Os interessados em participar do processo devem ter idade igual ou sup...