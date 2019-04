Vida Urbana Inscrições para o Prêmio Professores do Brasil começam hoje Profissionais de escolas públicas, desde creche até o ensino médio, podem participar

As inscrições para a 12ª edição do Prêmio Professores do Brasil serão abertas nesta terça-feira (16). Todos os professores de escolas públicas, desde a creche até o ensino médio, podem participar. As inscrições podem ser feitas no site do prêmio até 31 de maio. Neste ano, o prêmio conta com cinco temas especiais: Esporte como estratégia de apren...