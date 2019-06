Cidades Inscrições para o Fies abrem na terça-feira, 25 de junho O resultado da seleção do programa de financiamento do MEC será divulgado no dia 9 de julho. Pode participar quem já fez o Enem e nunca tirou zero na prova de redação

Ficarão abertas de terça-feira, 25 de junho, até 1º de julho, na internet, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). Para se inscrever, o interessado precisa acessar o site do Fies. Para participar desta edição é necessário que o candidato tenha feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino M...