Cidades Inscrições para o Enem 2019 terminam nesta sexta-feira (17) Estudantes devem preencher os dados no site do Inep até às 23h59. Taxa de R$ 85 pode ser paga até quinta-feira (23)

Esta sexta-feira (17) é o último dia para os estudantes se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. As inscrições podem ser feitas pela internet, na Página do Participante, até as 23h59. A dica do Ministério da Educação é não deixar para se inscrever na última hora, pois são comuns os picos de acesso ao sistema de inscrição nos últimos minut...