Cidades Inscrições para o Enem 2019 começam nesta segunda-feira (6) Processo será feito exclusivamente pela internet, por meio do site do Inep. Prazo vai até o dia 17 de maio

Começam nesta segunda-feira (6), às 10 horas, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. O processo será feito exclusivamente pela internet, até o próximo dia 17, por meio da Página do Participante. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 23 de maio, de acordo com o ...