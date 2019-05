Cidades Inscrições para o Encceja 2019 começam nesta segunda-feira (20) Exame é destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir a formação no tempo padrão; prazo para se inscrever vai até 31 de maio; provas serão aplicadas em 25 de agosto

As inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 começam nesta segunda-feira, 20. A prova aplicada pelo Ministério da Educação (MEC), é gratuita e as inscrições devem ser feitas pela internet, no Sistema Encceja, até 31 de maio. O exame será realizado no dia 25 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde, em 611 municípios brasileiros. Os inte...