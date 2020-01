Cidades Inscrições para moradias em Catalão já estão abertas Casas são para famílias com renda de até três salários mínimos

Estão abertas as inscrições para moradias no Portal do Lago II, em Catalão. O residencial com 31 casas será construído em parceria com o Governo de Goiás, para famílias com renda de até três salários mínimos. As residências devem ser entregues em dezembro desse ano. Os interessados precisam procurar um dos dois postos de atendimento do correspondente bancário Caixa ...