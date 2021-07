Cidades Inscrições para Exame do Conselho Regional de Medicina de Goiás começam na segunda-feira (26) Participação ou aprovação na prova não é uma exigência para a inscrição no Cremego ou em qualquer CRM, mas, em algumas instituições de residência médica, essa aprovação soma pontos para os candidatos.

As inscrições para o Exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) de 2021 começam na próxima segunda-feira (26) e segue até o dia 16 de agosto. A prova, que avalia a formação dos médicos, não é obrigatória para inscrição em conselhos, mas pode somar pontos em algumas instituições que ofertam residência médica. O exame será realizado 11 de setembro, s...