Inscrições do Sisu para o 2º semestre terminam nesta sexta (7)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2019 se encerram nesta sexta-feira, 7. Os candidatos interessados em concorrer a uma vaga no ensino superior devem se cadastrar até às 23h59 no site do Sisu. O resultado da chamada regular será divulgado em 10 de junho. As matrículas devem ser r...