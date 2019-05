Cidades Inscrições do Sisu do 2º semestre vão de 4 a 7 de junho Os estudantes podem escolher até duas opções de curso, sendo possível alterá-las durante o processo de inscrição

As inscrições para o segundo semestre de 2019 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) vão de 4 a 7 de junho. O Sisu é o sistema pelo qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os estudantes podem escolher até duas opções de curso, sendo possível alterá-las durante o processo de i...