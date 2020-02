Cidades Inscrições abertas para curso de libras gratuito em Goiânia Centro Universitário Alves Faria (UniAlfa) abriu vagas para professores, alunos e comunidade em geral

O Centro Universitário Alves Faria (UniAlfa) está com inscrições abertas para curso de Libras na Unidade Perimetral. Realizado pelo Núcleo de Educação Inclusiva (NEI), é aberto a alunos, professores, colaboradores e para a comunidade de forma geral. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de fevereiro presencialmente ou por telefone e as aulas serão realizadas sempre à...