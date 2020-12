Cidades Insatisfeito com fim do casamento, homem tenta matar atual da ex em Trindade Autor dos disparos fugiu e foi preso em Vianópolis com a arma usada no crime. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo

Um empresário de 43 anos foi preso na noite de segunda-feira (7) em Vianópolis depois de tentar matar o atual namorado da ex-mulher. O crime ocorreu no Jardim Ipanema, em Trindade. De acordo com a Polícia Civil, o homem estaria insatisfeito com o término do relacionamento e foi de Leopoldo de Bulhões até Trindade para matar o desafeto, de 40 anos. O empresário foi at...