Cidades Inquilino suspeito de matar proprietário de imóvel, em Goiânia, é preso no Tocantins O crime aconteceu no dia 12 de junho deste ano

Um inquilino suspeito de matar o proprietário de uma casa no setor Negrão de Lima, em Goiânia, foi preso no estado do Tocantins. O crime aconteceu no dia 12 de junho deste ano. Segundo a Polícia Civil (PC), antes de matar a vítima com golpes de faca ele já teria proferido ameaças algumas vezes, quando Arthur Ferreira Ramos cobrava o aluguel atrasado. Depois do homicídi...