Cidades Inquérito que apura morte de jovem está parado desde 2018 Vitor Cardoso foi morto durante abordagem em 2016 horas após dar depoimento como vítima de tortura por PMs. Justiça devolveu processo à DIH há 2 anos

Um inquérito que apura a morte do office-boy Vitor Rodovalho Cardoso, de 26 anos, e dois amigos durante uma intervenção policial no Setor Leste Universitário, em Goiânia, em julho de 2016, está parado desde junho de 2018, quando o Judiciário devolveu o processo para a Delegacia Estadual de Homicídios (DIH) fazer uma reconstituição do crime. Vitor foi morto cerca de 8 hora...