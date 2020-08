Cidades Inquérito do caso Danilo está perto do fim Reconstituição simulada do homicídio foi realizada sem a participação de Hian Alves, de 18 anos, único dos dois suspeitos a confessar participação no crime

Os detalhes do homicídio de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, serão apresentados pelo Delegacia Estadual de Investigações Homicídios (DIH) na próxima segunda-feira (10). Isso deve ocorrer mesmo após a reconstituição simulada do caso ter sido realizada apenas parcialmente na tarde desta quinta-feira (6), em uma área do Parque Santa Rita, Região Oeste de Goiânia. A intenção da ...